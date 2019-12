Peste 500 de kilograme de artificii si petarde au fost confiscate la Caracal

Ziare.

"In aceasta dupa-amiaza, politistii Biroului Arme Explozivi si Substante Periculoase au efectuat doua perchezitii pe raza municipiului Caracal, la domiciliul unei persoane banuita de operatiuni cu articole pirotehnice, fara drept.Totodata, politistii au actionat in piata din municipiul Caracal si au depistat doua persoane, de 32 si 39 de ani, din localitate, care ofereau spre vanzare obiecte cu continut pirotehnic, fara a fi autorizate in acest sens", a spus Alexandra Dicu.Artificiile si petardele ridicate de politisti luni, de la Caracal, au o valoare totala de aproximativ 13.700 de lei.Politistii au deschis trei dosare penale pentru operatiuni cu articole pirotehnice, fara drept.Alte cateva sute de kilograme de obiecte pirotehnice au fost ridicate saptamana trecuta din Slatina si din alte localitati din judet.