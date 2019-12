Peste 80 de dosare penale si amenzi de 30.000 lei pentru comercializarea ilegala de petarde

Ziare.

"In ultimele trei zile, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a confiscat peste 470. 000 de materiale pirotehnice, petarde si rachete, comercializate ilegal pe raza municipiului Bucuresti.In baza unei actiuni comune cu Inspectoratul General al Politiei Romane, politisti din structurile Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au depistat mai multe persoane ce comercializau fara autorizatie sau au pus in vanzare material pirotehnic interzis publicului larg, fiind intocmite 82 de dosare penale si aplicate 9 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 30.000 lei", anunta Politia Capitalei.Printre exemplele date se numara:-Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Politia Capitalei actionand impreuna cu Politia Sectorului 2 au identificat si confiscat aproximativ 300 kg material pirotehnic, reprezentand peste 21.000 bucati de petarde, rachete si artificii;-Sectia 21 Politie, actionand pe raza sa de competenta, a confiscat peste 17.800 materiale pirotehnice, intocmind 9 dosare penale si aplicand si 9 sanctiuni contraventionale;-Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Inspectoratul General al Politiei Romane impreuna cu Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase si Politia Sectorului 4 au confiscat 11.000 de bucati material pirotehnic (aproximativ 300 de kg);- Directia si respectiv Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cu Politia Sectorului 4 si Sectia 15 au confiscat din zona Pietei Sudului peste 10.800 bucati de rachete si petarde;- Sectiile 3, 4 si 5 Politie, in colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice a Sectorului 1 au depistat in apropierea pietelor 16 Februarie si 1 Mai, precum si in zona Basarab mai multe persoane ce comercializau petarde si rachete, in cantitate de peste 10 kg si respectiv peste 4.500 de bucati;- Sectia 19 Politie a depistat 19 persoane ce ofereau spre vanzare petarde si rachete, fiind intocmite tot atatea dosare penale;"Totodata, au depistat persoane ce comercializau astfel de materiale si au intocmit dosare penale si Sectiile 7,8,10,11,13, 16, 18, 20 si 25 Politie, fiind confiscate alte sute de asemenea obiecte. Valoarea bunurilor confiscate in ultimele trei zile se ridica la aproximativ 1.230.000 lei.Cercetarile sunt continuate de politistii Capitalei, sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuare fara drept de operatiuni cu articole pirotehnice", mai precizeaza Politia Capitalei.