Plangeri la politie dupa vandalizarea unor indicatoare in limba maghiara din judetele Harghita si Mures

Este vorba despre denumirea in limba maghiara a oraselor Miercurea Ciuc si Odorheiul Secuiesc, din Harghita, dar si a localitatii Trei Sate din judetul Mures."Din pacate, azi-noapte au fost vandalizate trei indicatoare (din cate stim pana acum) de catre autori necunoscuti", a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al DRDP Brasov, Robert Elekes.Potrivit acestuia, institutia va depune, in cursul zilei de luni, plangere la Politie pentru distrugere.Si purtatorul de cuvant al UDMR , Hegedus Csilla, a declarat, pentru Mediafax , ca autoritatile statului trebuie sa-si faca datoria, pentru ca autorii sa fie identificati si trasi la raspundere."Ceea ce s-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica in Odorheiul Secuiesc si in alte localitati din imprejurimi, vopsirea inscriptiilor maghiare, constituie o provocare impotriva comunitatii maghiare. UDMR condamna aceste acte de vandalism. Am depus plangere la politie , iar autoritatile statului trebuie sa-si faca datoria, pentru ca autorii sa fie identificati si trasi la raspundere conform legii", a spus purtatorul de cuvant al UDMR.