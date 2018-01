Planul lui Despescu pentru Politie: De la evaluarea comportamentului simulat pana la maiouri antiglont

Evaluarea comportamentului simulat

Alte propuneri se refera la programe de prevenire a abuzurilor sexuale si a violentei in familie. Despescu ia in calcul si masuri pentru protectia politistilor, printre care achizitionarea de maiouri si veste antiglont si de casti de protectie.Prineste propusa intarirea cooperarii cu structurile MAI cu atributii in ceea ce priveste protectia personalului: Directia Generala de Protectie Interna si Directia Generala Anticoruptie.O alta propunere este modificarea Statutului politistului prin introducerea unor norme referitoare la dreptul institutiei de a supune politistul, cu acordul acestuia, la "evaluarea comportamentului simulat" in cazul participarii la procedura de ocupare a unor functii de conducere sau de executie sau al existentei unor suspiciuni cu privire la integritatea sau la probitatea profesionala.Refuzul de a se supune acestui test poate atrage excluderea politistului din procedura de ocupare a respectivului post sau punerea la dispozitie pana la finalizarea cercetarii disciplinare/evaluarea psihologica.In cazul politistului care nu a sustinut, din motive imputabile, evaluarea comportamentului simulat, ar urma sa se decida incetarea raportului de serviciu in trei luni de la punerea la dispozitie.De asemenea, Despescu propune "stabilirea prin norme interne a unor cazuri obiective ca momente obligatorii pentru declansarea procedurii de cunoastere".Printre acestea, inceperea urmaririi penale pentru orice fapte, declansarea cercetarii disciplinare pentru comportare necorespunzatoare in serviciu, familie, societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei, dar si pentru incalcarea prevederilor referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite de lege sau in cazul comiterii unor contraventii cum ar fi conducerea sub influenta alcoolului sau tulburarea ordinii publice.O alta propunerea vizeaza crearea unei platforme informatice de evidenta a procedurilor penale, disciplinare, de cunoastere, iar pana la realizarea acestei platforme, crearea unei baze care sa contina o evidenta a reclamatiilor, procedurilor disciplinare sau penale indreptate impotriva politistilor.Totodata, ar urma sa fie creata o aplicatie care sa permita interogarea automata intre evidentele de resurse umane si cele de cazier judiciar.Conform planului, ar urma sa fie gasita finantare pentru ca psihologii din Politie sa fie formati in domeniul psihologiei clinice si sa fie achizitionate instrumente specifice acestui domeniu.O alta propunere vizeaza suplimentarea numarului psihologilor din Politie, in prezent, proportia fiind de un psiholog la 700 de politisti, in conditiile in care psihologii au si alte activitati.Planul propus de seful Politiei Romane se refera si la programe de prevenire a abuzurilor sexuale, a "delincventei juvenile si a victimizarii minorilor" si a violentei in familie.Seful IGPR considera necesara si constituirea unor colective specializate de politisti care sa instrumenteze cauze privind fapte de natura sexuala in care minorii sunt victime sau autori.Totodata, in vederea intaririi autoritatii politistului, asigurarii unei protectii eficiente si responsabilizarii acestuia, seful IGPR propune urmatoarele achizitii:-maiouri antiglont in valoare de 5.950.000 de lei-veste antiglont in valoare de 2.380.000 de lei-casti de protectie in valoare de 1.142.400 lei-mijloace pentru activitati specifice de politie rutiera, menite a reduce numarul de accidente in valoare de 1.332.371 lei.Citeste si Seful Politiei Capitalei a demisionat. 22 de politisti sunt deferiti Parchetului in cazul pedofilului Stan