Politistii din Bacau fac ancheta, dupa ce un echipaj a fost filmat in timp ce agresa un trecator (Video)

O femeie a postat pe Facebook un clip video de un minut, in care se vede cum un echipaj de Politie agreseaza un trecator.Imaginile sunt surprinse de o camere de supraveghere, de la distanta destul de mare, iar cea care le-a postat sutine ca au fost inegistrate in Bacau, joi seara, la ora 21.00."Cine intelege ce fac acesti politisti? Imaginea a fost surprinsa aseara, la ora 21, in Bacau", a scris femeia.Politistii au anuntat ca au deschis o ancheta in acest caz."Cu referire la imaginile video aparute pe o retea de socializare, precizam ca la nivelul I.P.J Bacau s-a dispus efectuarea de verificari pentru a se stabili cu exactitate situatia de fapt", a transmis IPJ Bacau.