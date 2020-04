Poate fi refolosita o declaratie pe propria raspundere daca schimbam data? Ce raspund Politia si Jandarmeria

LIVE

Cetatenii au intrebat autoritatile daca este permisa refolosirea declaratiei prin modificarea datei, in cazul deplasarilor pentru tratamente medicale frecvente sau pentru deplasari la magazinul din apropierea casei ori la farmacie, "avand in vedere ca din cauza restrictiilor este dificil de gasit foi pentru completarea declaratiilor pe proprie raspundere, mai ales pentru persoanele in varsta sau din mediul rural"."Da, in masura in care este evidenta data pentru care este completata declaratia respectiva, iar motivele deplasarii si traseul raman neschimbate", arata Politia Romana intr-o postare pe Facebook, ca raspuns la intrebarea daca "in functie de posibilitati, se poate taia cu pixul sau cu pasta corectoare".Aceasta precizare a fost facuta si de Jandarmeria Romana, tot pe Facebook: