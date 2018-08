Politia a cersit review-uri de 5 stele, iar purtatorul de cuvant ne trimite sa cerem ajutor la popi si rude

Foto: captura Facebook

UPDATE

Val de recenzii negative

Foto: Captura Facebook

Ziare.

com

In reactie la aceasta stare de fapt, Ovidiu Munteanu, purtatorul de cuvant al Brigazii de Politie Rutiera, a transmis pe Facebook ca cei care au acordat doar o steluta paginii Politiei Romane sa nu mai apeleze la politisti atunci cand au nevoie."Pentru toti care jigniti si urati Politia Romana, va rog ca data viitoare cand aveti probleme sa apelati la oricine altcineva, nu la politie. Cand va fura bunurile, cand va agreseaza pe strada, cand cineva va inseala, la accidente rutiere, cand voi sau altii aveti nevoie de ajutorul politistilor va rog sa apelati la vecini, la popi, la rude, dar nu la politie", a scris acesta intr-o recenzie facuta paginii de Facebook a Politiei Romane, careia i-a acordat cinci stele.Brigada Rutiera se delimiteaza de mesajul lui Munteanu si da asigurari ca va ramane in slujba cetatenilor indiferent de situatie."Cu privire la mesajul postat pe pagina de socializare a Politiei Romane de catre colegul nostru Ovidiu Munteanu, va aducem la cunostinta faptul ca Brigada Rutiera nu achieseaza la cele transmise, mesajul fiind unul strict personal. Brigada Rutiera va asigura ca este si va ramane in slujba cetateanului, indiferent de situatie", spune Brigada Rutiera.In plus, valul de mesaje si de recenzii negative oferite pe Facebook a determinat administratorii paginii sa incerce acum sa obtina calificative de cinci stele, dupa cum a dezvaluit pe Facebook comisarul Traian Berbeceanu. Acesta a postat o fotografie cu o captura a unui mesaj transmis de Politia Romana."Buna ziua. Am o rugaminte. Puteti intra pe pagina oficiala de Facebook a Politiei Romane la recenzii si sa acordati cinci stele? Va multumesc mult", este mesajul respectiv.Printre cei care au oferit cinci stele paginii se numara si Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan. "Pentru ca este o institutie care merita respect", a fost mesajul care a insotit calificativul de cinci stele.Acesta a transmis si pe contul sau de Facebook un mesaj de sustinere pentru Politia Romana."Evaluare de 5 STELE pe pagina. Se spune ca o multime de persoane indignate de faptul ca Politia Romana a luat atitudine fata de proferarea de injuraturi, oral sau in scris ori in orice alta forma, in spatiul public, au intrat pe pagina Politiei Romane pentru a acorda evaluari de o stea.Pentru ce am invatat in Politia Romana, acord institutiei respectul pe care-l merita. 5 STELE!Intrat in 1992 in politie, consider ca am crescut impreuna cu noua institutie creata dupa 1989. De peste 26 de ani, institutia asta mi-a oferit multe si mi-a dat ocazia de a cunoaste majoritatea oamenilor din viata mea.Invit politistii sa aprecieze institutia din care au ales sa faca parte din vocatie si pentru frumusetea meseriei", a scris acesta pe Facebook Amintim ca dupa ce placutele de inmatriculare ale lui Razvan Stefanescu au fost confiscate, pagina de Facebook a Politiei Romane a fost asaltata de oameni care au dat recenzii negative si au criticat ceea ce s-a intamplat. Acum, pagina de Facebook a Politiei Romane a ajuns la un calificativ total de 1,2 stele, dupa ce zeci de mii de oameni au dat calificativ de o stea.