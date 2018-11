Politia a clasat petitia impotriva Papaya Advertising privind clipul "Copiii referendumului"

Ziare.

Politia Romana anunta ca a inaintat copii ale petitiei catre DGASPC Bucuresti si Ilfov si o adresa catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, pentru a face verificari, conform competentelor.Potrivit Politiei Romane, in ceea ce priveste petitia impotriva agentiei Papaya Advertising, "din cercetari nu reies aspecte de natura penala sau contraventionala, astfel ca la nivelul IGPR petitia s-a clasat"."Petitia o inaintam in copie catre DGASPC-uri (Bucuresti si Ilfov) si transmitem adresa catre ANPDCA (cei care ne-au transmis initial petitia), pentru a face verificari, conform competentelor", arata sursa citata.15 parlamentari de la PNL, ALDE si PSD au reclamat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului clipul "Copiii referendumului", realizat de agentia de publicitate Papaya Advertising, prin care indemna la boicotarea referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie.Spotul Papaya Advertising, lansat la inceputul lunii octombrie, a fost inspirat din serialul "The Handmaid's Tale" ("Povestea slujitoarei"), care are la baza romanul omonim al autoarei Margaret Atwood si in care este descrisa viata din Gilead, un stat condus de un regim totalitar ultra-religios, unde femeile sunt folosite pentru a procrea.Clipul prezinta o perioada post-referendum in care copile imbracate in pelerine lungi, rosii, la fel ca cele ale servitoarelor din serial, au un dialog scurt cu o femeie - personajul matusii Lydia, care ii lauda pe cei care au mers la referendum "la indemnul partidului si al conducatorului".Filmul realizat de Papaya Advertising prezinta Romania de dupa referendum.