Politia a confiscat anul acesta aproape 32.000 de metri cubi de lemn: 1.800 de persoane sunt cercetate in aproape 5 mii de dosare

Ziare.

com

Peste 1.800 de persoane sunt cercetate in aproape 5.000 de dosare penale deschise pentru ilegalitati in domeniul forestier.Potrivit Politiei Romane, in primele sapte luni ale anului politistii au desfasurate peste 28.400 de controale pentru depistarea neregulilor in domeniul forestier.Astfel, la nivel national au fost verificate aproape 7.300 de exploatari forestiere, depozite, instalatii de depozitare sau ocoale silvice si structuri subordonate. In urma controalelor au fost intocmite aproape 5.000 de dosare penale in care sunt cercetate peste 1.800 de persoane.De asemenea, au fost confiscati aproape 32.000 de metri cubi de material lemnos, in valoare de peste 9,3 milioane de lei. Au fost ridicate 242 de fierastraie mecanice, 137 de topoare, trei tractoare, 1 TAF, 79 de autovehicule si 101 atelaje.Politia Romana precizeaza ca, i, iar 169 de mc. de material lemnos au fost confiscati sau retinuti in vederea stabilirii provenientei.