Politia a confiscat artefacte de tezaur in valoare de 400.000 de euro. Un roman din Germania conducea o retea de braconieri

Ziare.

com

"Politisti din cadrul DIC au propus instantei de judecata confiscarea unui lot de mii de monede si artefacte de tezaur, indisponibilizate pe parcursul anchetei, urmand ca astazi (vineri - n.red.), 15 iunie, sa fie data solutia legala", se arata intr-un comunicat al IGPR.Conform IGPR, politistii din cadrul Directiei de Investigatii Criminale - Serviciul Patrimoniu Cultural si cei din Hunedoara au desfasurat perchezitii domiciliare simultane, la mai multe adrese din Germania si Romania, in judetul Tulcea, in urma carora au fost identificate si confiscate monede si artefacte de provenienta ilicita.In cauza este vizat un barbat, cetatean roman si german, cu domiciliul in Germania, banuit de savarsirea infractiunii de spalare a banilor."Din investigatii a reiesit ca acesta, in perioada 2009 - 14 octombrie 2015, ar fi dobandit si detinut un lot de 7.005 monede si 806 bunuri arheologice, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.In fapt, membrii unei grupari infractionale ar fi efectuat detectii neautorizate, in siturile arheologice din judetele Constanta si Tulcea, de unde ar fi sustras artefactele", precizeaza IGPR.Politistii sustin ca, dupa efectuarea unor operatiuni specifice de curatare, restaurare si conservare, o parte dintre obiecte ar fi fost schimbate in piese de colectie, in vederea tranzactionarii acestora pe piata internationala de antichitati, prin ascunderea si disimularea originii lor ilicite.Astfel, piesele ar fi fost transferate in strainatate, catre persoana in cauza, pentru valorificarea lor prin intermediul unor platforme online sau in targuri locale.Majoritatea artefactelor fac parte din Patrimoniul cultural national, putand fi incadrate o parte in categoria Tezaur, o parte in categoria Fond al Patrimoniului cultural national."In urma actiunii Politiei Romane, lotul de monede, alcatuit in majoritate din monede grecesti de epoca imperiala din cetatile Tomis si Callatis, monede din Istros (Histria), monede grecesti autonome, denari si antoninieni romani, precum si monede de bronz de tip Lysimach si monede de tip Filip II din argint, precum si celelalte bunuri arheologice (cuprinzand 55 varfuri de sageata - semne premonetare specific dobrogene din sec. V a. Chr., un pumnal akinakes - o piesa arheologica rara, pandantive crepundia, obiecte de podoaba, piese de harnasament, sigilii, fibule, inele etc.) au fost indisponibilizate", se arata in comunicatul IGPR.O parte din banii rezultati din operatiunile ilegale ar fi fost transferati catre persoane implicate in braconajul de situri arheologice din Romania.