Politia a dat 1.700 de amenzi pentru incalcarea regulilor in prima noapte de carantina

"In perioada 23 martie, ora 22:00 - 24 martie 2020, ora 06:00, la nivel national, au fost depistate 1.741 de persoane care nu au respectat masura restrictionarii circulatiei in intervalul orar 22:00-06:00", a transmis Politia Romana.De asemenea,, iar politistii au aplicat fata de acestea 19 sanctiuni contraventionale.Politistii au precizat ca nu au fost depistate persoane aflate in stare de carantina care au parasit locatia in care au fost plasate.Potrivit prevederilor Ordonantei militare nr. 2, in intervalul orar 6:00-22:00, se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.Potrivit prevederilor legale, sanctiunile contraventionale sunt intre 100-5.000 de lei - pentru persoanele fizice si intre 1.000-70.000 de lei, pentru persoane juridice.