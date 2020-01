Politia a deschis dosar penal pentru distrugere in cazul vatmanului care a impins o masina cu tramvaiul

Ziare.

"In urma analizarii tuturor imaginilor aparute in spatiul public, cu privire la incidentul in care au fost implicate un autoturism si un tramvai, in data de 3 ianuarie, astazi, la ora 8,30, politistii Biroului Accidente Usoare din cadrul Brigazii Rutiere, conform legislatiei in vigoare, s-au sesizat cu privire la savarsirea infractiunii de distrugere si au intocmit un dosar penal. Facem precizarea ca in aceasta cauza actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate", precizeaza sursa citata.Un conducator auto care a fost implicat vineri intr-un accident rutier in zona Piata Chirigiu a fost sanctionat cu amenda si retinerea permisului , pentru ca nu a lasat libera calea tramvaiului si nu s-a prezentat la unitatea de politie competenta in termen de cel mult 24 de ore de la producerea incidentului.Brigada Rutiera Bucuresti mentioneaza ca vineri, in jurul orei 13,00, in zona Piata Chirigiu, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale.Potrivit sursei citate, conducatorul unui autovehicul nu a respectat obligatia de a lasa libera calea tramvaiului la apropierea acestuia si nici nu s-a prezentat la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.Acesta a fost sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 2.230 lei, totodata dispunandu-se si retinerea permisului de conducere, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile."Atragem atentia participantilor la trafic sa evite astfel de comportamente care pot conduce la evenimente cu puternic impact negativ, sa nu dea curs sicanarilor sau provocarilor efectuate de anumiti conducatorii de vehicule, sa manifeste intotdeauna calm si sa isi respecte partenerii de trafic", precizeaza Brigada Rutiera.