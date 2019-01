Politia cere ajutor pentru a-l prinde pe agresorul batranului din Galati. Iata cum arata

Ziare.

Politistii galateni il cauta de cateva zile pe agresor, cercetarile fiind ingreunate, deoarece individul nu are un domiciliu stabil. De aceea, Politia Galati a publicat poza si semnalmentele lui, solicitand ajutorul populatiei pentru prinderea acestuia.De asemenea, barbatul a fost dat in urmarire generala si in consemn la frontiera."La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 11:00, un barbat de 75 ani, din municipiul Galati, a fost victima unei infractiuni de talharie, fiind atacat de o persoana necunoscuta, in scara blocului unde locuieste si deposedat, prin violenta, de suma de 500 euro si un telefon mobil.La scurt timp dupa comiterea faptei, politistii au identificat prezumtivul agresor, in persoana unui barbat de 36 ani, din municipiul Galati, care, in prezent, se sustrage cercetarilor.Semnalmente: inaltime - 1,75m, greutate - 69 kg, constitutie atletica, par saten, drept, des, barba, fara alte semne particulare. Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la depistarea barbatului sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta - 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie", a anuntat IPJ Galati.Atacul deosebit de violent s-a produs luni, iar surse apropiate anchetei sustin ca atacatorul si-a urmarit victima pas cu pas.Victima in varsta de 75 de ani ar fi scos bani de la CEC si apoi i-a schimbat in valuta, fiind vorba de 500 de euro. Cand a intrat in blocul in care locuieste, batranul a fost atacat din spate, batut si jefuit, intreaga scena fiind surprinsa de o camera de supraveghere aflata in imobil Victima agresiunii se afla in spital, in stare stabila, fiind diagnosticata cu un traumatism cranio-facial sever.In acest caz, politistii au deschis un dosar penal pentru talharie.