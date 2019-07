Politia ancheteaza modul cum s-a intervenit in cazul capturii uriase de droguri de pe litoral

Ziare.

"Politia Romana, prin Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, detinea si detine informatii cu privire la o grupare infractionala organizata, specializata in traficul de droguri, care actioneaza pe ruta America de Sud - Nordul Africii - Turcia - Stramtorile Darnadele si Bosfor - Marea Neagra, in tranzit prin statele riverane Marii Negre, cu destinatii precum Serbia si tari din Uniunea Europeana, in activitatea infractionala fiind implicati cetateni romani, sarbi si spanioli", se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Politia Romana.Ca urmare, in anii 2009 si 2016, Politia Romana, in colaborare cu DIICOT, a facut capturi importante de droguri transportate pe aceasta ruta, respectiv o tona de cocaina (in 2009) si 2,6 tone de cocaina (in 2016)."Cu privire la captura din acest an, de pe litoralul romanesc, s-au facut cercetari de catre DIICOT si Politia Romana, care s-au soldat cu dispunerea de catre instanta a masurii arestului preventiv, pe numele a doi cetateni sarbi.In ceea ce priveste modul de actiune anterior sesizarii unitatii de parchet, conducerea Politiei Romane a dispus efectuarea de verificari, prin Directia de Control Intern, pentru stabilirea modului de interventie a politistilor", precizeaza documentul citat.In aprilie, o ampla operatiune de cautare de droguri pe litoral a fost desfasurata de politisti, dupa ce au fost gasite pachete cu cocaina pe plaje si pe mare.In martie, procurorii DIICOT Tulcea au fost sesizati ca in zona unei localitati din judet, dintr-o dubita, a fost pierdut un pachet cu un kilogram de cocaina, cu puritatea de 90 la suta.Ca urmare, au inceput cercetari, iar pe o plaja de la malul Marii Negre, in zona localitatii Sfantu Gheorghe, a fost gasita o barca rasturnata si pachete suspecte , similare cu cel gasit mai devreme.Cantitatea totala a fost de 1.040 de kilograme brut de cocaina, cu valoare de piata de pana la 300 de milioane de euro.Seful DIICOT, Felix Banila, preciza ca rasturnarea ambarcatiunii "a fost un lucru accidental", dar depistarea cantitatii de cocaina "a fost rodul unei ample investigatii pornind din seara zilei de miercuri, 20 martie 2019, si care s-a finalizat cu descoperirea de pe malul Marii Negre".Cantitatea urma sa fie triplata prin combinarea cu alte substante.