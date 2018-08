Politia anunta ca i-a identificat pe cei care au batut-o pe femeia jandarm si le face publice profilurile de Facebook. Reactii dure de la cetateni

Ziare.

Reamintim ca doi jandarmi au fost lasati in urma, in multimea de protestatari, de dispozitivul in care se aflau si au fost batuti crunt de huligani. Deoarece colegii lor s-au lasat asteptati, mai multe persoane dintre protestatari au intervenit si au facut un zid uman, protejandu-i pe jandarmi de huligani.Desi initial s-a anuntat de catre Jandarmerie, inclusiv la conferinta de presa de sambata dimineata, ca starea femeii este foarte grava, putand chiar sa sufere o paralizie, sambata la pranz, atat ministrul Sanatatii, cat si cel al Internelor, au dat asigurari ca femeia este bine si se recupereaza rapid."Nu are o ruptura de coloana cervicala, este bine, s-a ridicat din pat. Asteapta sa mearga la serviciu. (...) Este foarte bine fizic. Nu mi-a venit sa cred. Ma asteptam la cu totul altceva. (...) Este un hematom pe care ea il are, nu este o fractura de coloana cervicala, nu e la terapie intensiva", a declarat ministrul Sanatatii.Intr-o postare pe Facebook , cu mesajul "Acestia sunt ...", Politia Rutiera le distribuie pozele si profilurile de Facebook celor identificati in grupul de batausi care au agresat-o pe femeia jandarm care a ajuns la spital dupa incident.Postarea a generat multe mesaje din partea cetatenilor, care cer ca acum sa fie identificate si postate si pozele jandarmilor care au batut oameni nevinovati, care manifestau pasnici la protestul de vineri."Bravooo! Acum puneti pozele cu toti jandarmii care au batut oameni nevinovati...""Identificati si jandarmii care au batut protestatarii pasnici???va pierde ti din credibilitate domnilor politisti...preferati sa serviti coruptia...bn ca numai e si Oprea sa l escortati in continuare""OK,sa fie sanctionati,DAR.....asteptam si pozele jandarmilor care au tras in oameni si cei care au gazat oamenii fara motiv!""Bataie ca la urs si dosare penale. Cu ultraj si tentativa de omor . Astia nu sunt manifestantii pasnici din Diaspora. Astia sunt instigatori cu acte in regula ce au dorit sa se ajunga la VIOLENTA!"De asemenea, in comentarii este criticat modul in care Politia a ales sa faca publice aceste poze si informatii si chiar este contestata corectitudinea lor."Stimati domni politisti, concediati idiotul care se ocupa de pagina asta. Este total neprofesionist din partea unei institutii a statului sa arunce doua poze asa in spatiul public, fara o verificare. Plus ca sunt structuri speciale care au atributii in a-i identifica, a-i aduce in fata justitiei. Nu un parerist de la rutiera caruia i se pare lui ca unul dintr-un filmulet ar semana cu unul dintr-o poza de profil."" Bai, distribuiti imaginea unui om nevinovat! Marius Ologu-Stancu nu a fost acolo! Sunteti cretini???? Verificati si voi informatiile inainte de a cauza probleme unui om nevinovat!I-o fi crescut si parul lui Marius la protest, atat de prosti sunteti ca deja 163 dintre voi ati dat share unei postari dedicate stric like-urilor!"Televiziunile au dat toata ziua de sambata imagini cu protestatari care manifesteaza pasnic si, la apropierea jandarmilor, ridica mainile in sus, sugerandu-le ca nu au nicio intentie agresiva, insa jandarmii nu se opresc si ii bat violent, cu bastonul, cu pumnii sau cu picioarele.Incidente violente au fost semnalate si de presa - interna si externa. Un jurnalist Hotnews a fost lovit cu pumnii si picioarele de catre jandarmi, in timp ce transmitea protestele, dupa care telefonul i-a fost luat si distrus.De asemenea, Cancelarul Austriei a cerut o ancheta dupa ce o echipa a televiziunii austriece de stat ORF a fost atacata de jandarmi la Bucuresti.