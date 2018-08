Politia Capitalei a deschis o ancheta dupa ce autospecialele Serviciului Actiuni Speciale ar fi fost avariate la protestul din 10 august

Ziare.

com

Manifestantii ar fi inconjurat masinile politistilor cand acestia au vrut sa plece si nu le-au permis deplasarea, echipajele ramanand blocate in autospeciale si avand nevoie de ajutorul jandarmilor.Potrivit Politiei Capitalei, in jurul orei 23.00, la 112 au fost sesizate violente in zona unui restaurant fastfood, langa Pasajul Victoria. Jandarmeria a preluat apelul, insa a solicitat sprijin politiei pentru ca nu avea forte in acea zona.Astfel, au mers acolo echipale ale Serviciului Actiuni Speciale, gasind in zona restaurantului mai multe grupuri de protestatari, dar cum nu au fost observate distrugeri, politistii au vrut sa se retraga.Autospecialele au fost, insa, inconjurate si blocate de mai multi manifestanti, care nu au permis plecarea politistilor. Acestia au ramas pe loc, fara sa raspunda in vreun fel la actiunile protestatarilor, pentru a nu provoca vreo vatamare, arata Politia Capitalei. Cateva zeci de persoane ar fi lovit cu palmele si pumnii in caroserii, astfel ca s-a cerut sprijinul altor echipaje, care au fost si ele blocate de manifestanti in acelasi fel."Mai multe zeci de persoane au lovit cu palmele si pumnii in caroserii, fapt pentru care s a solicitat sprijin, in suport fiind directionate alte echipaje. Si acestea au fost blocate de persoanele care manifestau. S-a incercat prin actiuni specifice politistilor de interventie depasirea blocajului, dar nu s-a reusit deplasarea catre colegii lor, fapt pentru care s-a solicitat sprijinul Jandarmeriei pentru a permite iesirea autospecialelor din zona, acestea deja inregistrand avarii", explica Politia Capitalei.In acest caz a fost deschis dosar penal pentru distrugere, intrucat autospecialele au fost avariate.