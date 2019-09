Politia Capitalei a deschis o ancheta in cazul tinerilor care intra intr-o masina oprita la semafor si lovesc pasagerii

Inregistrarea

Cel mai probabil, potrivit procedurii, politistii incearca identificarea celor doi agresori si a martorilor oculari. Ciprian Dragos Romanescu ne-a explicat insa ca nu poate oferi, in acest moment, detalii despre demersurile oamenilor legii.Doi tineri au fost surprinsi de o camera de bord in timp ce merg printre masinile care stationau la semafor, potrivit unor inregistari video. La un moment dat, cei doi se opresc in dreptul unui autoturism, se uita pe geam, spun ceva, apoi, fara ezitare, merg la masina din fata acestuia, care avea geamul din dreapta fata deschis.Unul dintre indivizi incepe sa dea cu pumnul, fara mila, in persoana aflata in dreapta. Iar ce e mai ingrozitor abia urmeaza - prin geamul deschis, baga mana si deschide portiera din spate. Cei doi indivizi intra in masina, unde par sa fi continuat sa loveasca pasagerii."N-a intervenit nimeni din pacate, eu am inceput sa claxonez, dar a trebuit sa fac dreapta", a relatat barbatul care a inregistrat scena, pentru Digi24.