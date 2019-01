Politia Capitalei a infiintat un serviciu special care se ocupa exclusiv de Centrul Vechi

Ziare.

La acest serviciu vor lucra peste 100 de politisti."Am urmarit prin reoganizare infiintarea unui serviciu care sa se ocupe in exclusivitate de tot ceea ce inseamna Centrul Istoric. A fost infiintat in data 15 ianuarie, este Serviciul de Politie pentru Centrul Istoric.O formatiune infiintata exact dupa principiul multor capitale europene in care exista astfel de structuri.Are atat o formatiune de investigatii criminale, cat si o formatine la nivel de birou, cu sef de birou de ordine si siguranta publica si un compartiment criminalistic. (...) Se vor ocupa de tot ceea ce inseamna problematica din punct de vedere politienesc", a precizat Adrian Ciprian Miron, directorul general al Politiei Capitalei.Declaratiile au fost sustinute in cadrul unei conferinte de presa in care au fost anuntate mai multe modificari la nivelul Politiei Capitalei.Miron a mai subliniat ca acest serviciu de politie a fost infiintat deoarece in zona Centrului Vechi au fost raportate peste 1.200 de infractiuni (loviri, furturi, amenintari).In cadrul acestui birou vor lucra 102 politisti.