Politia cere ajutor ca sa prinda un barbat care a agresat sexual o femeie la metrou

Politia a publicat doua fotografii cu agresorul si cere sprijinul cetatenilor pentru a-l identifica pe individ.Incidentul a avut loc in 25 august."Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea barbatului din imagini, banuit de comiterea unei infractiuni de agresiune sexuala, savarsita la data de 25 august 2018, asupra unei femei in varsta de 28 de ani, in timp ce se aflau in incinta statiei de metrou Lujerului.Cei care l-au vazut si pot oferi detalii sunt rugati sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112", a transmis Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti Iata imaginea: