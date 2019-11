Politia Capitalei cere sprijin pentru gasirea unui baiat de 15 ani care a plecat, in urma cu doua zile, din curtea unui liceu

Ziare.

com

Baiatul se numeste Luca-Paul Antonescu, are 15 ani si are urmatoarele semnalmente: inaltime 1,83 m, greutate 60 kg, constitutie atletica, ten deschis, fata ovala, ochi caprui, par saten, buze subtiri. El are o mica cicatrice pe buza superioara.La data disparitiei purta tricou cu maneca scurta de culoare bleu-verzui, pantaloni de trening de culoare bleu marca "Addidas", pantofi sport inalti marca "Jordan".Cei care l-au vazut sau pot oferi detalii sunt rugati sa anunte Politia Capitalei, apeland numarul unic de urgenta 112.