Politia Capitalei face verificari dupa aparitia unor imagini in care un politist local refuza sa se legitimeze in fata colegilor de la Rutiera: "Iese scandal mare!"

"Niciun responsabil din managementul Brigazii nu a antamat vreo interventie cu privire la activitatea politistului din cadrul Brigazii Rutiere", precizeaza Politia Capitalei."Atat politistul rutier, cat si politistul local se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu in domeniul sigurantei rutiere. Se efectueaza verificari cu privire la discutia dintre politistul din cadrul Brigazii Rutiere si cel al Politiei Locale, pentru a se stabili contextul acestuia si motivele care l-au declansat", a transmis, sambata, Politia Capitalei.Reprezentantii institutiei precizeaza ca "niciun responsabil din managementul Brigazii nu a antamat vreo interventie cu privire la activitatea politistului din cadrul Brigazii Rutiere".In imaginile publicate de Digi24.ro se vede cum un politist local refuza sa se legitimeze in fata politistilor rutieri, spunand ca il suna pe seful sau.Mai mult, el le spune agentilor de la Rutiera "sa-si vada de treaba ca iese scandal mare", intrucat "si voi aveti sefi, si eu am sefi".El sustine ca nu le da actele pana nu vine un sef la fata locului, dar si ca nu are permis de conducere, ca a venit pe jos si ca este patrula pedestra.