Politia Capitalei justifica interventia brutala impotriva protestatarului care a proiectat mesajul #Rezist

Protestatarul a fost incatusat si dus la sectie intrucat a refuzat sa se legitimeze, imobilizarea sa fiind necesara si tinand cont de caracteristica zonei, anume "o terasa exterioara de la etajul 8 al unui bloc de locuinte, orice bruscare, orice pierdere de echilibru putand avea consecinte deosebit de grave, pentru toti cei prezenti"."Sanctiunea contraventionala aplicata de politisti din cadrul Sectiei 3, in data de 13.04.2018, este pentru incalcarea unor norme privind convietuirea sociala, ordinea si linistea publica, in conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991.Sanctiunea a fost aplicata avand in vedere ca persoana a refuzat sa se legitimeze, a adresat expresii injurioase si prin comportament a tulburat ordinea si linistea publica", precizeaza Politia Capitalei.Reprezentantii institutiei, politistii care s-au deplasat la adresa au raspuns unei solicitari formulate prin sistem 112."Primul pas intr-un asemenea caz este legitimarea persoanei/persoanelor gasite in locatia indicata in apel. In situatia in care persoana refuza legitimarea, ne aflam in situatia prevazuta de art.2, pct.31 din legea nr.61/1991 reprezentand contraventie 'refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau de mentinere a ordinii publice, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu175'", mai spun politistii.Potrivit acestora, "persoana a fost sanctionata contraventional si pentru faptul ca a adresat expresii injurioase, contraventie prevazuta tot in actul normativ mentionat anterior, la art.2, pct.1"."Avand in vedere situatia concreta si faptul ca persoana a refuzat sa prezinte un act de identitate, a fost necesara imobilizarea sa si conducerea la sectia de politie, masura aplicata in conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane", se mai arata in document.Politistii precizeaza ca a fost necesara imobilizarea persoanei "tinand cont si de caracteristica zonei si anume o terasa exterioara de la etajul 8 al unui bloc de locuinte, orice bruscare, orice pierdere de echilibru putand avea consecinte deosebit de grave, pentru toti cei prezenti"."Concluzionam ca politistii au actionat in deplina legalitate, au intervenit in urma unui apel in sistem 112 si au aplicat masurile in conformitate cu actele normative mentionate", concluzioneaza reprezentantii Politiei Capitalei. Mesajul #rezist a aparut pe cladirea Muzeului de Arta vineri seara in timpul festivalului de lumini Spotlight . Politia a fost sesizata printr-un apel la 112, ulterior, stabilindu-se ca proiectia era facuta de un barbat, de la etajul 8 al unei cladiri din apropierea muzeului.Conform politistilor, barbatul - Cristian Mihai Dide - a refuzat sa se legitimeze si a folosit un limbaj injurios, fiind dus la sectia de politie si sanctionat contraventional.