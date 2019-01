Politia Capitalei se reorganizeaza: Apar birouri speciale pentru morti suspecte si agresiuni sexuale

Ziare.

com

"Avem structuri noi infiintate in cadrul Serviciului Omoruri, un birou care se va ocupa de tot ceea ce inseamna morti suspecte la nivel central, adica centralizam pentru a degreva celelalte sectii de aceasta problematica, pentru ca avem nevoie de oameni specializati care sa efectueze tot ceea ce inseamna cercetare la fata locului cu cunostinte de medicina legala care sa investigheze de la nivel central aceste fapte. (...)Uciderile din culpa, pana nu de curand, erau la nivelul sectiilor de politie, ceea ce crea unele greutati in solutionare, or, pentru solutionarea acestora fiind necesare cunostinte de medicina legala aprofundate, uneori chiar si notiuni generale de medicina, traumatologie", a spus Radu Gavris, adjunctul Politiei Capitalei, printr-o declaratie de presa.Gavris a mai subliniat ca a fost infiintat si Biroul de Agresiuni Sexuale, ce va activa ca structura noua in cadrul Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei. Aceasta structura va instrumenta toate cauzele ce vizeaza astfel de fapte cu autori necunoscuti, in special agresiune sexuala impotriva minorilor. 19 politisti vor face parte din acest birou."La Biroul de Agresiuni Sexuale din cadrul Serviciului Omoruri se doreste o investigare centralizata a infractiunilor sexuale comise asupra minorilor. Cei care se ocupa de astfel de infractiuni, cunoastem si exemplele sunt recente, nu au o zona anume si gradul lor de repetatibilitate este foarte mare.Avem nevoie de acest lucru pentru a preintampina ca astfel de persoane sa comita fapte multe pe o perioada lunga de timp.Este un concept preluat de la politistii care s-au confruntat cu fenomene si care au dezvoltat acest mod de lucru. Fara indoiala pe langa infiintarea acestui birou mai sunt necesare aplicatii ce tin de analiza informatiilor si de cercetarea la fata locului, in special dezvoltarea capacitatilor criminalistice ale Politiei Capitalei", a mai spus Radu Gavris.Tot in cadrul reorganizarii, va mai fi infiintat si Serviciul Grupari Infractionale Violente, care se va ocupa de doua aspecte: judiciar si economic si violenta stradala."Un alt birou este Biroul Vatamari Corporale din Culpa. Sectiile de politie primesc sesizari, iar numarul acestora este in crestere cu privire la calitatea activitatilor profesionale in diferite domenii, fie ca vorbim de accidente de munca, de o ingrijire gresita a unui bolnav.Aceste lucruri sunt reclamate si prezinta particularitati care tin de modul cum s-a desfasurat acea profesie in cazul accidentelor de munca sau modul cum s-a desfasurat actul medical in cazul vatamarilor corporale din culpa produse ca urmare a neglijentei medicale", mai arata adjunctul Politiei Capitalei.