Politia cere ajutorul bucurestenilor sa gaseasca un criminal (Foto)

"In dimineata de 3 decembrie 2018, Serviciul Omoruri din cadrul DGPMB a fost sesizat cu privire la faptul ca intr-o locuinta din Sectorul 2, a fost descoperit un barbat decedat ce prezenta mai multe plagi, posibil produse cu un cutit.A fost efectuata cercetarea la fata locului de catre procurori criminalisti din cadrul PTB si ofiteri din cadrul Serviciului Omoruri, context in care a fost dispusa si efectuarea unei autopsii medico-legale de catre INML", a transmis, vineri, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca, ulterior, au fost audiate numeroase persoane in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs agresiunea.De asemenea, au fost vizionate imagini surprinse de camerele de supraveghere video din zona locuintei victimei, precum si din zonele frecventate de aceasta in zilele anterioare."In urma analizarii acestor imagini, a rezultat ca principalul suspect in aceasta cauza este un barbat in varsta de aproximativ 18-25 de ani, care apare in imaginile mentionate in compania victimei, in perioada critica", au mai transmis politistii.Acestia cer ajutorul celor care-l recunoc pe suspect, rugandu-i sa sune la numarul 112.