Politia cere iar puteri sporite, folosind cazul femeii care a batut si muscat doi agenti intr-un mall din Bucuresti

Cum l-a batut femeia pe politist

Cum s-a terminat circul si ce s-a intamplat cu adevarata victima - copilul

Femeia a fost oricum retinuta pentru ultraj, insa Politia sustine ca daca prevederile acelui proiect ar fi fost in vigoare, politistul nu ar mai fi fost ranit. Si asta pentru ca proiectul respectiv le-ar da politistilor mana libera sa foloseasca forta in mult mai multe situatie decat in prezent, inclusiv la refuz de legitimare.In comunicatul de presa al Politiei citat de News.ro este prezentat si filmul evenimentelor care s-au petrecut vineri seara intr-un mall din Bucuresti.Astfel, in jurul orei 20:00, prin apel la 112, o persona a sesizat ca "o femeie vrea sa-si loveasca copilul". Persoana care a sunat la politie a precizat ca a vrut sa intervina personal, insa femeia a avut acelasi comportament violent si fata de ea.La fata locului s-a deplasat un echipaj de ordine si siguranta publica format din doi agenti. Au gasit femeia, care se afla in mall impreuna cu copilul sau minor si doi adulti, un barbat si o femeie.Politistii i-au cerut femeii sa se legitimeze, insa aceasta a refuzat."Femeia in cauza a refuzat sa prezinte un document de identitate sau sa comunice datele de stare civila pentru a fi posibila verificarea. In baza aceleiasi prevederi legale, respectiv art. 31 din Legea 218 din 2002, politistii au solicitat persoanei sa-i insoteasca la sectia de politie pentru identificare, dar aceasta a refuzat,. S-a procedat la imobilizarea persoanei,", relateaza Politia.In comunicat se mentioneaza ca, asa cum se prevede la litera b) al aceluiasi articol, politistii au dreptul si obligatia sa conduca la sediul Politiei pe cei care prin actiunle lor pericliteaza viata persoanelor, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii."In cazurile nerespectarii dispozitiilor date de politist, acesta este indreptatit sa foloseasca forta, verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 24 ore, ca masura administrativa", precizeaza sursa citata.Asadar, si in prezent legislatia le-a permis agentilor sa-si faca treaba, dar Politia considera ca nu e de ajuns."Este necesar a fi mentionat faptul ca proiectul de lege pentru intarirea autoritatii politistului, promovat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne la finele anului 2017, are in vedere", subliniaza Politia in finalul comunicatului.Conform comunicatului, dupa ce au reusit sa-i faca fata, politistii au condus-o pe femeie la autospeciala. Copilul a fost lasat cu persoanele care o insoteau, dupa ce barbatul a fost legitimat.Femeia a fost dusa la sectie, ceilalti au luat copilul si s-au dus acolo dupa ea. In cele din urma a ajuns la sectie bunica materna a copilului, care l-a luat acasa.Politia a notificat Directia Generala de Protectia Copilului Sector 2 cu privire la situatia inregistrata si urmeaza sa fie analizat cazul si sa se decida ce masuri vor fi dispuse.In ce o priveste pe femeie, aceasta a stat 24 de ore in arest, dupa care a fost plasata sub control judiciar timp de 60 de zile.Au fost puse la dispozitia unitatii de Parchetului de pe Langa Judecatoria Sectrului 2 imagini surprinse de camerele de supraveghere precum si actele procedurala intocmite de politisti.Amintim ca seful Politiei Romane tocmai a fost schimbat la propunerea lui Carmen Dan de premierul interimar Mihai Fifor , dupa ce anterior, Mihai Tudose , refuzase sa-l demita. Tudose a pierdut insa sprijinul partidului si a demisionat el, asa ca liderii social-democrati, in frunte cu Liviu Dragnea , vor trece maine prin Parlament al treilea guvern intr-un an si o luna - Guvernul Viorica Dancila Ministerul condus de Carmen Dan nu are pe agenda doar proiectul pentru politisti, ci si unul similar ce-i vizeaza pe jandarmi . De altfel, dupa ce a fost reconfirmata de PSD sa ramana la conducerea Internelor si in Guvernul Dancila, Carmen Dan a subliniat ca prioritatea ei este sa ii doteze pe jandarmi, avand in vedere ca sunt "foarte solicitati", referire la protestele pasnice pentru apararea independentei justitiei.