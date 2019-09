Politia cere sprijin pentru gasirea a trei romani. Au spart un apartament in Amsterdam si au lovit violent un olandez (Video)

Surprinsi de camerele video

"La solicitarea autoritatilor olandeze, Politia Romana, prin Directia de Investigatii Criminale, acorda sprijin intr-un caz de talharie petrecut pe teritoriul statului olandez. Verificarile si activitatile specifice ale politistilor de investigatii criminale romani sunt desfasurate in vederea identificarii si depistarii a trei barbati implicati in comiterea faptei", se arata intr-un comunicat transmis sambata de Inspectoratul General al Politiei Romane.Conform sursei citate,"Astfel, la data de 26 aprilie 2017,Camerele de luat vederi i-au surprins pe cei patru, care au fugit de la fata locului dupa comiterea infractiunii", precizeaza IGPR.Directia de Investigatii Criminale a colaborat cu politia din Olanda inca din 2017, efectuand verificari pentru identificarea si depistarea celor trei barbati surprinsi de camerele video."Autorii faptei au fost surprinsi de camerele de supraveghere de la locul faptei, iar un film cu acestia este disponibil pe site-ul: https://youtu.be/ZhgnG6iAH7Y.Cetatenii care pot oferi informatii utile despre acest caz sunt rugati sa sune gratuit la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie", se mai mentioneaza in comunicat.