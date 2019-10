Politia de Frontiera vrea sa cumpere, cu 6 milioane euro, sisteme noi pentru identificarea navelor

Ziare.

com

Obiectivul principal al SCOMAR este acela de a asigura supravegherea frontierelor maritime romanesti si a frontierelor Uniunii Europene (UE), fiind o componenta a Sistemului Integrat de Securizare a Frontierelor de Stat (SISF). SCOMAR este un sistem operativ de supraveghere, care permite detectarea timpurie, urmarirea, recunoasterea si identificarea navelor ce desfasoara activitati ilegale de trafic la Marea Neagra, potrivit site-ului Politiei de Frontiera.Durata contractului este de 24 luni, iar proiectul este finantat din Fondul pentru Securitate Interna si de la bugetul de stat, potrivit anuntului publicat pe SICAP."Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie un contract de achizitie publica de produse pentru achizitionarea a 7 (sapte) sisteme optoelectronice in vederea inlocuirii celor existente in cadrul SCOMAR. Termenul de livrare este de 8 luni de la data semnarii contractului de catre ultima parte, dar prin exceptie primele 2 (doua) sisteme vor fi livrate in termen de 4 luni de la data semnarii contractului", se arata in anunt.Ofertantul va demonstra ca, in ultimii 3 ani, a furnizat produse similare in valoare cumulata de 16,5 milioane lei, fara TVA. In cadrul contractului, furnizorul va realiza "site-survey pentru identificarea detaliata a conditiilor existente", pentru instalarea si functionarea echipamentelor care vor fi livrate, ulterior obtinerii de catre furnizor a avizului de securitate industriala.In plus, furnizorul va configura sistemele pentru afisarea imaginilor video si pentru transmiterea acestora prin reteaua de date a Politiei de Frontiera, catre Centrul de Comanda si Control al SCOMAR, grupurile de nave ale Garzii de Coasta si Centrul Operational de Coordonare din Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 noiembrie.