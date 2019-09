Politia deschide ghisee si in weekend pentru eliberarea adeverintei de non-violator. A primit foarte multe cereri

Ziare.

"Avand in vedere prevederile Legii nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare - pana la operationalizarea Registrului, structurile de cazier judiciar pot elibera adeverinte din care sa rezulte daca persoana verificata a savarsit vreuna dintre infractiunile prevazute la art. 2 alin. (1).Intrucat, in ultima perioada, numarul solicitarilor pentru eliberarea acestor documente a crescut semnificativ la nivelul structurilor din Bucuresti, in vederea oferirii unui serviciu de calitate cetatenilor, Politia Capitalei a dispus ca, in zilele de 7 si 8 septembrie, in intervalul orar 09.00 - 17.00, la nivelul fiecarui Sector de Politie va fi deschis cate un ghiseu de eliberarea a acestor documente", a transmis Politia Capitalei.Astfel, sambata, intre orele 09.00 - 17.00, vor fi deschise ghisee la nivelul urmatoarelor subunitati:- Sectorul 1 Politie prin intermediul Sectiei 5 Politie;- Sectorul 2 Politie prin intermediul Sectiei 8 Politie;- Sectorul 3 Politie prin intermediul Sectiei 12 Politie;- Sectorul 4 Politie prin intermediul Sectiei 15 Politie;- Sectorul 5 Politie prin intermediul Sectiei 24 Politie;- Sectorul 6 Politie prin intermediul Sectiei 22 Politie;- Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative la sediul Sectiei 10 Politie.Duminica, intre orele 09.00 - 17.00, vor fi deschise ghisee la nivelul urmatoarelor subunitati:- Sectorul 1 Politie prin intermediul Sectiei 2 Politie;- Sectorul 2 Politie prin intermediul Sectiei 6 Politie;- Sectorul 3 Politie prin intermediul Sectiei 12 Politie;- Sectorul 4 Politie prin intermediul Sectiei 15 Politie;- Sectorul 5 Politie prin intermediul Sectiei 18 Politie;- Sectorul 6 Politie prin intermediul Sectiei 20 Politie;- Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative la sediul Sectiei 10 Politie.Cererea pentru eliberarea adeverintei poate fi depusa, personal sau prin imputerniciti pe baza unei procuri notariale, la Compartimentele de Relatii cu Publicul."Daca persoana cautata NU este cunoscuta in evidentele cazierului judiciar i se va i elibera, de regula, pe loc, adeverinta pentru persoane necunoscute cu mentiuni care pot face obiectul Registrului national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor pe modelul tipizat. Daca persoana cautata APARE CU ORICE FEL DE MENTIUNI in evidentele cazierului judiciar, adeverinta va fi eliberata in cel mult 30 de zile", a mai transmis Poliia Capitalei.In 29 iunie a intrat in vigoare Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare.Registrul este "un mijloc de cunoastere, supraveghere si identificare operativa a persoanelor care au comis fapte precum hartuire si hartuire sexuala, trafic de persoane si trafic de minori, proxenetism si folosire a prostitutiei infantile, viol si agresiune sexuala, act sexual cu un minor si corupere sexuala a minorilor, pornografie infantila, incest etc.".Persoanele inscrise in baza de date - cei care au fost gasiti vinovati de infractiuni sexuale, dupa efectuarea pedepsei - vor fi obligate sa anunte intentia schimbarii domiciliului si a deplasarilor din localitate mai lungi de 15 zile, iar politistii sunt obligati sa faca verificari periodic (minimum odata la trei luni).De asemenea, exista si obligatia de actualizare a altor date personale precum fotografii recente pentru o identificare rapida si exacta in cazul comiterii unei noi fapte, iar nerespectarea prevederilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.Dupa modelul si procedurile cazierului judiciar, persoanelor li se va elibera un certificat de integritate pe baza inscrisurilor in Registru, iar acesta va putea fi solicitat inclusiv inainte de angajare.