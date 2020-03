Politia dezminte ca a fost jefuita o masina care transporta dezinfectant la doua spitale din Timis si Hunedoara

LIVE

"Urmare a aparitiei in spatiul public a informatiei conform careia "", pentru o corecta informare a cetatenilor, facem urmatoarele precizari:- Politistii au avut discutii atat cu reprezentantii Spitalului Municipiului Lugoj, cat si cu administratorul firmei care ar fi trebuit sa furnizeze respectivul dezinfectant, iar ambele parti au negat informatiile aparute in spatiul public", a anuntat Politia, citata de Digi24.Totusi, in aceasta cauza se continua verificarile, insa sub aspectul savarsirii infractiunii de"Va informam ca, de la inceputul anului si pana in prezent, la nivel national nu a fost inregistrata nicio sesizare prin care o persoana fizica sau juridica sa semnaleze ca vreun autovehicul incarcat cu sute de litri de dezinfectant sa fi fost victima vreunei infractiuni", a mai transmis Politia.Miercuri, presa locala relata ca o cantitate de cateva sute de litri de dezinfectant, destinata pentru doua spitale, unul din Lugoj si altul din judetul Hunedoara, a fost furata pe drum, intre Ilfov si judetele din vestul tarii.Managerul Spitalului Municipal Lugoj, Erwin Floroni, a declarat, miercuri, ca a comandat de la o firma din Ilfov 115 litri de dezinfectant, insa a aflat ca transportul nu mai ajunge, deoarece produsul comandat a fost furat."Am facut comanda la o firma din Ilfov, sa ne aduca dezinfectant. Am comandat 115 litri si am vazut ca nu mai ajunge la noi. Am dat telefoane la firma de la care am comandat, apoi la firma de curierat care ar fi trebuit sa transporte si in cele din urma am aflat ca dezinfectantul a disparut pe drum. Firma de la care am comandat a spus ca ne dau cantitatea ceruta, dar sa trimitem noi pe cineva sa o ridice. Acum e cineva pe drum sa ridice cantitatea de dezinfectant", a declarat Floroni.In acelasi transport mai era o cantitate de dezinfectant si pentru un spital din judetul Hunedoara, si acela fiind disparut.Managerul Spitalului din Lugoj a spus ca nu stie in ce judet a disparut dezinfectantul si ca firma care l-a livrat ar fi cea care ar trebui sa sesizeze Politia, pentru ca prejudiciul este al acestei firme.Potrivit managerului, la Spitalul din Lugoj mai sunt dezinfectanti in magazie, pentru urmatoarele trei saptamani, insa conducerea unitatii a vrut sa fie prevazatoare, de aceea a comandat noi stocuri.