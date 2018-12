Politia explica ce s-a intamplat de fapt cu deputatul PSD care sustine a fost amenintat cu moartea intr-o sectie

Ziare.

com

Politia Capitalei a informat ca "un barbat care si-a declinat o calitate oficiala" a vrut sa asiste la audierea persoanelor implicate intr-un incident reclamat de un taximetrist care ar fi fost lovit de un client, insa nefiind aparator al niciunuia dintre cei implicati, a fost refuzat.Ulterior, a sustinut ca a fost amenintat pe holul sectiei de politie, dar nu a vrut sa depuna plangere, mentioneaza politia, referitor la faptul ca Petre Florin Manole a relatat pe Facebook ca a fost injurat si amenintat de trei barbati in Sectia de Politie nr 1 din Bucuresti, unde a mers chemat de o ruda care fusese lovita si amenintata, el spunand ca nu exista probe audio-video din sectie si ca se va adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru remedierea situatiei.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, sambata, Sectia 1 Politie a fost sesizata prin apel 112 de catre un barbat, sofer la o companie de taxi, cu privire la faptul ca fost agresat fizic de catre un client pe care l-a transportat la o adresa de pe raza sectorului 1.La fata locului, agentii de siguranta publica au identificat persoana indicata de reclamant, un barbat aflat vadit sub influenta bauturilor alcoolice. Din primele verificari a rezultat faptul ca taximetristul i-a transportat pe acesta si pe un prieten al sau la o adresa aflata in zona de competenta a Sectiei 1 Politie, iar la aproximativ o jumatate de ora, dupa ce preluase si alti clienti, a fost directionat inapoi la adresa de catre dispeceratul firmei de taxi, intrucat se reclama pierderea unui telefon mobil. Taximetristul a verificat impreuna cu clientul interiorul masinii, dar telefonul nu a fost gasit, dupa care clientul l-ar fi lovit cu palma pe angajatul companiei de taxi."Barbatii au fost condusi la subunitatea de politie, unde s-a prezentat si un alt barbat, care si-a declinat o calitate oficiala, s-a recomandat prieten al persoanei vatamate si care a insistat sa fie de fata la audierea persoanelor implicate. Avand in vedere ca acesta nu era aparator ales al vreuneia dintre persoane si nici reprezentant legal, nu i s-a permis accesul.Ulterior,", a precizat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei.Conform sursei citate, angajatul companiei de taxi a formulat plangere pentru lovire sau alte violente.Precizarile au venit dupa ce deputatul PSD Petre Florin Manole a relatat pe Facebook punctul sau de vedere, el spunand ca nu exista probe audio-video din sectie si ca se va adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru remedierea situatiei, iar concluzia sa este ca "increderea cetateanului in institutii este o lozinca ridicola daca ajungi sa fii amenintat in sectia de politie".Postarea sa a strans peste 200 de comentarii, iar internautii ii spun ca aceasta este consecinta politicii PSD, partid din care face parte, de a favoriza infractorii.