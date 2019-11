Politia i-a facut dosar penal unui sofer care luase Paracetamol: L-au acuzat ca s-a drogat

Ziare.

Primul sofer la care rezultatul a iesit pozitiv la testarea cu Drug TEst, un tanar de 25 de ani, din Targu-Jiu, a reusit, dupa patru luni, sa demostreze ca este nevinovat si ca s-a comis o greseala."In urma informatiei publicate pe site-ul IPJ Gorj, la data de 22 iulie, referitoare la un tanar de 25 de ani, din municipiul Targu-Jiu, care, in noaptea de 19/20 iulie, a iesit pozitiv in urma testarii cu aparatul Drugtest, facem precizarea ca analizele efectuate de INML Mina Minovici Bucuresti nu au identificat substante psihoactive (droguri bazice), ci doar Paracetamol si metaboliti.Efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de Procedura Penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", au precizat, miercuri, reprezentantii IPJ Gorj.In luna iulie, agentii rutieri care au intocmit dosar penal in cazul tanarului de 25 de ani sustineau ca acesta s-ar fi aflat sub influenta substantelor psihoactive."In noaptea de 19/20 iulie, politisti din cadrul Biroului Rutier - Politia Municipiului Targu-Jiu au identificat in trafic un tanar de 25 de ani, din municipiul Targu-Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Constantin Brancusi, din localitate, aflandu-se sub influenta substantelor psihoactive, fapt rezultat in urma testarii cu aparatul Drug Test.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", se arata in comunicatul IPJ Gorj, pe 22 iulie.