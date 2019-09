Politia la datorie: Un politist local umbla beat pe strada, altul doarme in masina de serviciu (Video)

Ziare.

Politistul din Constanta a fost filmat, joi, in autogara. Valentina Chirita de la Politia Locala Constanta a declarat ca barbatul a fost identificat deja. Este vorba despre Laurentiu Grosu, are 45 ani din Baneasa. El a lucrat la Politia Locala Oltina si acum este angajat la Politia Locala Cobadin."Da, este al nostru, era in timpul liber, necazul lui este ca era in uniforma. Noi o sa-l bagam in comisia de disciplina, pentru ca era imbracat in tinuta de politist. A venit la noi la Baneasa de 3 luni, sa fie mai aproape de Constanta. A venit prin transfer, pe acelasi post, pe acelasi grad, om serios, cu copil, si uite ce problema!Era un baiat linistit, poate prea linistit. Era la gara, liber, putea sa faca ce vrea. Dar da, ar trebui sa fie dat afara, sa vedem ce spune legea. Eu as vrea sa-l dau afara, asa le trebuie", a spus primarul din Cobadin, Cornel Cocos, citat de Adevarul Tot joi, dar in Baia Sprie, un alt politist local a fost filmat in timp ce dormea in masina de serviciu."Nu am vazut imaginile, deci nu pot sa va declar nimic. Trebuie sa vedem cine le-a filmat, cand le-a filmat si apoi o sa vedem ce facem", a spus seful Politiei Locale a Orasului Baia Sprie, Grigore Pelecaci, tot pentru Adevarul