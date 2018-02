Politia pune fluturasi bilingvi pe masinile parcate ilegal in Targu Mures

Ziare.

com

"Directia Politia Locala deruleaza, in perioada 19-25 februarie 2018, campania de responsabilizare pe linie de siguranta rutiera intitulata 'Impreuna pentru un oras civilizat, cu adevarat european!'. In esenta, este vorba despreprin intermediul unor fluturasi color, editati in limbile romana si maghiara, pentru a acoperi un segment cat mai mare din categoria tinta.Textul flyer-elor respective, care vor fi, contine mesaje referitoare laauto, dar si la solicitarea Politiei Locale de a, fiind indicate inclusivaplicate participantilor la traficul rutier in cazul neconformarii", a aratat Ioan Damaschin.Acesta a precizat ca, saptamanal, sunt aplicate in jur de, numar considerat destul de ridicat."Actiunea se adreseaza atat conducatorilor auto din Targu Mures, cat si celor care tranziteaza municipiul, cu scopul constientizarii acestora asupra importantei respectarii unor norme de conduita. Le multumesc tuturor pentru intelegere si, mai ales, pentru respectul pe care il arata fata de ceilalti participanti la trafic, dar si fata de pietoni", a mai sustinut Ioan Damaschin.