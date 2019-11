Politia Romana a adus in tara 12 persoane urmarite international

Ziare.

com

De asemenea, au fost predati 11 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania."In perioada 9 - 15 noiembrie a.c., politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a persoanelor urmarite din Marea Britanie (5 persoane), Franta (1), Germania (2), Belgia (2), Italia (1), Austria (1) si Slovenia (1). De asemenea, au fost predati catre partenerii straini 11 urmariti international de catre Franta (1), Germania (1), Belgia (2), Ungaria (1), Marea Britanie (1), Austria (3) si Republica Moldova (2)", precizeaza IGPR.In vederea continuarii executarii pedepsei in Romania, au fost aduse 7 persoane condamnate de Slovacia (2 persoane), Belgia (1), Germania (2) si Austria (2), mai mentioneaza Politia Romana.