Politia Romana a confiscat 28 de tone de petarde

Ziare.

com

"De la declansarea actiunii nationale 'Foc de artificii', Politia Romana a desfasurat mii de actiuni de verificare a legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice, ridicand, in urma neregulilor depistate, peste 28 de tone de produse, in valoare de aproape 1.200.000 de lei. Numai in cursul actiunilor din ultimele 3 zile, politistii au indisponibilizat 8.900 de kilograme de articole pirotehnice", se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Potrivit Politei, in perioada 19 noiembrie - 30 decembrie politistii din toata tara, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase a Politiei Romane, au organizat 3.469 de actiuni si controale in complexe, piete si alte obiective si au verificat activitatea a 1.198 de persoane fizice si juridice, autorizate sa deruleze operatiuni cu articole pirotehnice. In urma activitatilor, politistii au constatat 1.016 infractiuni si au depistat 1.012 persoane fizice si juridice neautorizate, fata de 1.020 de persoane fiind efectuate cercetari in cauze penale."Totodata, au fost confiscate 28.453 de kilograme de articole pirotehnice (din categoriile F1, F2, F3 si F4), in valoare de peste 1.190.000 de lei si au fost retrase 8 autorizatii de comercializare, fiind aplicate si 239 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 225.000 de lei", se mai arata in comunicatul IGPR.Numai in ultimele 3 zile, politistii au organizat 459 de controale in complexe si piete si au controlat 174 de persoane fizice si juridice autorizate sa opereze cu articole pirotehnice. Alte 281 au fost descoperite fara autorizatie. Au fost intocmite dosare penale pentru 283 de infractiuni constatate, fiind cercetate 263 de persoane, iar pentru alte nereguli, au fost aplicate 23 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 21.000 de lei. Valoarea celor 8.900 de kilograme de produse pirotehnice, ridicate in aceste zile, se ridica la 272.500 de lei, spun reprezentantii IGPR.