Politia Romana a prins un mafiot italian cautat pentru asasinate

Barbatul este cercetat pentru aderare la grup infractional organizat de tip mafiot care se preocupa de asasinate, trafic de stupefiante si vatamare corporala grava in scop de intimidare.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Politia Romana, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au depistat si retinut un barbat din Italia, urmarit international."Autoritatile italiene au emis pe numele sau un mandat european de arestare, acesta fiind banuit de comiterea infractiunii de aderare la grup infractional organizat de tip mafiot care se preocupa de asasinate, trafic de stupefiante si vatamare corporala grava in scop de intimidare", anunta Politia Romana.Barbatul a fost prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Oradea, care a emis pe numele sau o ordonanta de retinere pentru 24 de ore, in vederea prezentarii la Curtea de Apel Oradea.Cel in cauza a fost incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor.