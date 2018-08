Politia Romana a sters sectiunea de review-uri, dupa zeci de mii de recenzii negative

Ziare.

Astfel, acum daca incerci sa oferi o recenzie paginii Politia Romana nu mai poti.Decizia a fost luata dupa ce pagina de Facebook a Politiei Romane a fost asaltata de zeci de mii de persoane care au dat recenzii negative dupa ce politisitii au confiscat placutele masinii inmatriculate in Suedia cu mesaj antiPSD.Apoi, Ovidiu Munteanu, purtatorul de cuvant al Brigazii de Politie Rutiera, a transmis pe Facebook ca cei care au acordat doar o steluta paginii Politiei Romane sa nu mai apeleze la politisti atunci cand au nevoie."Pentru toti care jigniti si urati Politia Romana, va rog ca data viitoare cand aveti probleme sa apelati la oricine altcineva, nu la politie. Cand va fura bunurile, cand va agreseaza pe strada, cand cineva va inseala, la accidente rutiere, cand voi sau altii aveti nevoie de ajutorul politistilor va rog sa apelati la vecini, la popi, la rude, dar nu la politie", a scris acesta intr-o recenzie facuta paginii de Facebook a Politiei Romane, careia i-a acordat cinci stele.Mesajul sau a fost sters, dar au urmat si mai multe mesaje negative. Drept urmare, Brigada Rutiera s-a delimitat de mesajul lui Munteanu si a dat asigurari ca va ramane in slujba cetatenilor, indiferent de situatie."Cu privire la mesajul postat pe pagina de socializare a Politiei Romane de catre colegul nostru Ovidiu Munteanu, va aducem la cunostinta faptul ca Brigada Rutiera nu achieseaza la cele transmise, mesajul fiind unul strict personal. Brigada Rutiera va asigura ca este si va ramane in slujba cetateanului, indiferent de situatie", spune Brigada Rutiera.Valul de mesaje si de recenzii negative oferite pe Facebook a determinat administratorii paginii sa incerce sa obtina calificative de cinci stele, dupa cum a dezvaluit pe Facebook comisarul Traian Berbeceanu. Acesta a postat o fotografie cu o captura a unui mesaj transmis de Politia Romana."Buna ziua. Am o rugaminte. Puteti intra pe pagina oficiala de Facebook a Politiei Romane la recenzii si sa acordati cinci stele? Va multumesc mult", este mesajul respectiv.A.G.