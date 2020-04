Politia Romana anunta ca in luna martie a scazut criminalitatea, dar au crescut cazurile de violenta in familie cu 2,3%

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, numarul faptelor de natura penala sesizate, in martie 2020, a scazut cu 14,6%, fata de perioada similara a anului trecut. Au scazut cu 17,1% infractiunile contra patrimoniului, cu 19,8% furturile si cu 20% talhariile.", au mai transmis politistii.Conform acestora, numarul accidentelor rutiere a scazut cu 31%, al persoanelor decedate cu 1%, iar al ranitilor grav cu 37%.Cu toate acestea, se constata o crestere a cazurilor de violenta in familie.", se arata in comunicat.Potrivit acestuia, in martie 2020, instantele au emis 604 ordine de protectie, cu 11 (-1,7%) mai putine ca anul trecut, fiind emise, in aceeasi luna, 653 de ordine de protecctie provizorii, cu 33 (+5,3%) mai multe ca anul trecut.