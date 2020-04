Politia Romana avertizeaza: Traditionalul sejur la mare de 1 Mai nu e inscris in ordonantele militare ca motiv de deplasare

Ziare.

Politistii le transmit romanilor sa ramana acasa."Traditionalul sejur la mare NU este inscris in ordonantele militare ca motiv de deplasare - pentru binele tuturor, va rugam sa ramaneti acasa! Politistii actioneaza in Gara de Nord, in trenuri si statii de cale ferata pentru a verifica motivele deplasarii celor care calatoresc in aceasta perioada", scrie Politia Romana, joi, pe pagina sa de Facebook.Totodata, intr-un alt mesaj postat pe Facebook, Politia Romana precizeaza ca "anul acesta, de 1 Mai, admiram marea de acasa" si "prin efortul pe care il facem acum, ne va fi mai bine in curand".Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat zilele trecute ca "momentul 1 Mai" trebuie foarte bine gestionat pentru a preveni aparitia unor noi focare.