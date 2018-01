Politia Romana, despre cazul pedofilului de la Rutiera: Testele psihologice nu pot depista tulburari psihice

Cat de serioase si riguroase sunt testele psihologice la care sunt supusi agentii din Politie?

Cand a fost supus ultima oara unei expertize psihologice agentul de Politie suspectat in acest caz?

Cum este posibil ca de atata timp nimeni sa nu sesizeze problema politistului?

Ce propuneri are Politia Romana pentru a evita astfel de situatii pe viitor?

Eugen Stan, retinut de procurori pentru ca a agresat sexual doi copii, a fost supus unei evaluari psihologice in 2014, iar urmatoarea era programata pentru 2019."In realizarea evaluarilor psihologice se folosesc baterii de teste care sunt stabilite tinand cont de recomandarile comisiei de specialitate din cadrul Colegiului Psihologilor din Romania. Totodata, aceste teste utilizate nu pot identifica tulburari psihice. Ultima evaluare a persoanei in cauza a fost in 2014, iar urmatoarea era programata pentru 2019", a spus Dragan.Intrebat ce anume se apreciaza la aceste verificari psihologice, daca nu se pot depista boli psihice, oficialul MAI a declarat ca se poate "identifica doar capacitatea de a exercita atributii de politist"."El a activat in cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti incepand cu anul 2010 unde a obtinut calificativele bine si foarte bine.Pana in prezent, nu a inceput actiunea penala impotriva lui in niciun dosar, asadar, conform prevederilor legale, nu a fost pus la dispozitie.In acest moment, politistii continua sa intreprinda toate demersurile astfel incat cel in cauza sa fie tras la raspundere conform legii atat pentru ceea ce s-a intamplat acum, cat si pentru lucrarile mai vechi aflate in instrmentare care nu au putut fi finalizate din lipsa de probe", a mentionat oficialul MAI.Dragan a precizat ca seful Politiei Romane a dispus verificarea managementului Politiei Rutiere, unde este angajat suspectul de pedofilie.In plus, s-a dispus "modificarea bateriilor de texte psihologice".Eugen Stan nu si-a dat demisia din Politie, a adaugat purtatorul de cuvant.Acum se verifica daca Eugen Stan a mai agresat si in trecut alte persoane.Oficialul MAI a explicat ca au existat alte cazuri care au ramas cu autor necunoscut din lipsa de probe. In plus, una dintre persoane si-a retras plangerea si nu se putea pune in miscare actiunea penala fara plangerea prealabila a victimei. Acum se va ancheta si daca persoana respectiva a fost cumva presata sa isi retraga plangerea.Ministerul de Interne a anuntat luni dimineata ca a impus sefului Politiei Romane termen pana miercuri sa raspunda la mai multe intrebari legate de politistul-pedofil:Politistul de 45 de ani de la Rutiera care a agresat sexual doi copii intr-un lift al unui bloc din Drumul Taberei a fost retinut luni dupa-amiaza.Politistii au facut si perchezitii la locuinta barbatului.Potrivit anchetatorilor, in ziua de 5 ianuarie, in intervalul orar 10:10 - 10:55, in incinta unui bloc din sectorul 6 - in lift si pe palierul etajului 8 - inculpatul a pupat-o pe obraji, pe gura si in zona abdominala si i-a pus mana in zonele intime persoanei vatamate, minora, in varsta de 5 ani si l-a pupat pe obraji pe minorul in varsta de 9 ani. Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24, politistul si-ar fi recunoscut fapta in fata anchetatorilor.Eugen Stan lucreaza la Brigada Rutiera a Capitalei din august 2010. Inainte a fost angajat al Jandarmeriei. El este casatorit si are o fiica majora.Barbatul nu ar fi la prima astfel de abatere.Digi24 noteaza ca politistii au constatat ca Eugen Stan ar fi violat o fata in urma cu sase ani. In plus, barbatul ar fi si autorul unor perversiuni sexuale impotriva unei minore in 2009. Dovada ar fi chiar ADN-ul din urmele de sperma colectate de pe vestimentatia victimelor.