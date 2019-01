Politia Romana face sute de angajari, inclusiv la investigatii criminale

Ziare.

com

Politia Romana anunta ca persoanele care isi doresc o cariera in institutie se pot inscrie la sediile unitatilor de politie care au scos posturile la concurs, pana in 22 ianuarie.Dosarul de inscriere trebuie sa fie complet pana la aceasta data, ulterior nemaiputand fi depuse documente.Din totalul acestora, 289 de posturi sunt cu incadrare din sursa externa, iar un post urmeaza a fi ocupat prin reincadrare. Posturile scoase la concurs sunt atat de ofiter (219), cat si de agent (18+1 reincadrare) si personal contractual (52).Astfel, sunt scoase la concurs posturi in domenii precumPentru a putea participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale specificate in anunt, precum si cerintele specifice pentru fiecare post.Informatii complete cu privire la posturile existente, programul inscrierilor, conditii de participare, documente necesare si modalitatile de desfasurare a concursurilor se gasesc AICI