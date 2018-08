Politia Romana neaga ca a raportat internautii care au criticat institutia pe pagina de Facebook

Ziare.

"Pe aceasta pagina au fost primite, in ultimele zile, foarte multe recenzii si comentarii negative.Va asiguram ca nu am raportat pe nimeni pentru recenzia facuta", se arata intr-un mesaj al Politiei Romane publicat pe reteaua sociala.Reprezentantii politiei mai scriu ca oricine poate raporta un profil de utilizator, iar ei au ales sa respecte dreptul la libertatea de exprimare, asa ca nu au cenzurat, sters sau ascuns nicio recenzie negativa."Conform regulilor platformei Facebook, oricine poate raporta un profil de utilizator. Recenziile facute pe aceasta pagina sunt publice si orice utilizator de Facebook le poate raporta!Desi unele dintre mesajele care insoteau recenziile si comentariile cetatenilor contineau referiri politice sau exprimari licentioase, am ales sa respectam dreptul la libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si nu le-am cenzurat, sters sau ascuns.Pentru noi, siguranta oamenilor ramane prioritara, indiferent de recenzii, stelute sau comentarii", a mai notat Politia pe Facebook.Amintim ca mai multi romani care au dat o stea paginii de Facebook a Politiei Romane, in semn de protest fata de decizia de a-i face dosar penal soferului celebrului Audi cu numere antiPSD, au semnalat ca s-au trezit cu conturile blocate.De luni dimineata, de cand i-au fost retinute placutele de inmatriculare si permisul soferului, aproximativ 54.000 de romani au intrat pe pagina de Facebook a Politiei Romane si au dat evaluari de 1 stea, dar au si lasat comentarii negative, in care criticau decizia.Asta a dus la scaderea dramatica a ratingului paginii, care acum are calificativul 1,1 din 5.Zeci de utilizatori au povestit ca s-au trezit cu conturile suspendate, dar si cu mesajele negative lasate politiei sterse de pe reteaua de socializare.Ei sustin ca le-au fost blocate temporar conturile din cauza "activitatii suspecte" si sunt convinsi ca au primit mai multe raportari la Facebook din partea Politiei Romane.Iata aici mai multe detalii: Zeci de oameni care au dat 1 stea pe Facebook Politiei Romane s-au trezit cu conturile blocate