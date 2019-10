Politia Romana neaga ca agentii nu mai au acces la Whatsapp sau Facebook Messenger: Am interzis doar transmiterea informatiilor clasificate

Ziare.

"Pentru a preveni incidentele de securitate, li s-a reamintit politistilor faptul ca este interzis, conform legii, sa transmita informatii clasificate prin intermediul telefoanelor mobile sau al tabletelor si prin aplicatiile de pe acestea", a declarat purtatorul de cuvant al IGPR, Bogdan Ghebaur.El a explicat ca este vorba de documentele care reies din activitatea politistilor, precum si cele din cadrul dosarelor penale, iar informatiile pe care politistii le pot transmite sunt cele care pot fi facute publice, adica informatiile de interes public, conform Legii 544/2001.Potrivit unor surse din Politie, la nivel national se crease o practica din a folosi grupuri de Whatsapp in care sa fie postate diferite programe ale turelor politistilor, din care faceau parte inclusiv sotiile acestora sau alte persoane.Sursa citata a precizat ca aceasta circulara privind transmiterea datelor nepublice a fost comunicata angajatilor Politiei prin Intrapol si este un exemplu de document care nu ar fi trebuit facut public.Sub titlul "Grupurile de Whatsapp, interzise pentru politisti", Sindicatul politistilor Europol a publicat, miercuri, pe pagina sa de Internet, un "document oficial al Inspectoratului General al Politiei Romane care atrage atentia asupra consecintelor la care se expun politistii" in urma utilizarii aplicatiilor de tip Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram etc."Pornind de la tragicul eveniment de la IPJ Timis, unde colegul nostru, Cristian Amariei, a fost impuscat de catre o persoana care a fost 'data in urmarire' pe un grup de Whatsapp de catre un ofiter de la nivelul unitatii si pana la situatii in care politistii primesc 'ordine' pe asemenea aplicatii, au existat nenumarate polemici pe marginea legalitatii utilizarii acestor mijloace de comunicare.In realitate vorbim despre o nevoie de comunicare operativa, pe care politistii au suplinit-o prin diverse aplicatii, tocmai pentru incapacitatea institutiei de a oferi mijloace flexibile si eficiente de schimb al informatiilor si datelor operative cu care lucram", se arata in articolul Europol.Tot pe aceasta pagina a fost publicat documentul adresat Unitatilor centrale si subordonate IGPR prin care se specifica faptul ca "este interzisa utilizarea echipamentelor de telecomunicatii mobile (...) si a aplicatiilor informatice (...) pentru transmiterea informatiilor conexe activitatilor de politie", precum si faptul ca "fotografierea, filmarea, inregistrarea in interiorul zonelor de securitate si administrative vor fi efectuate strict cu respectarea prevederilor art. 185 din HG 585/2002, coroborate cu precizarile art. 78 din OMAI S/353/2002" si ca "prin intermediul sistemelor de comunicatii telefonice existente la nivelul Politiei Romane (...) pot fi vehiculate doar informatii neclasificate".