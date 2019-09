Politia Romana reanalizeaza toate dosarele penale cu autor necunoscut

Ziare.

"De la inceputul lunii septembrie, Politia Romana a dispus reanalizarea tuturor dosarelor penale cu autor necunoscut. Aceste analize se fac periodic. Exista cazuri ca acela despre care a relatat recent presa (adica cel al unei fetite care se pare ca a fost agresata sexual, in 2016, chiar de olandezul care a ucis-o pe Adriana - n.red.). Si in contextul acestor cazuri se impune o reanaliza a dosarelor.E o operatiune pe care politistii care au dosare cu autor necunoscut trebuie sa o faca periodic. Asteptam, la acest moment, informatii privind numarul dosarelor care sunt reanalizate", a declarat pentruBogdan Ghebaur, purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Precizam ca cetateanul olandez Johannes Visscher, pus sub acuzare pentru ca ar fi ucis-o pe fetita de 11 ani din Dambovita, ar mai fi facut o victima in Romania, in judetul Iasi . In acest caz este vorba despre o fetita care la acea vreme avea varsta de 8 ani.Conform presei locale, Visscher a stat cateva zile si la Iasi, in perioada 13 - 16 iunie 2016. Buna ziua Iasi a scris ca, pe 15 iunie 2016, doi parinti din Horlesti au sesizat Politia pentru ca fiica lor de 8 ani a fost luata din fata casei de un necunoscut, dusa pe un camp si agresata sexual. Olandezul pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire , in cazul uciderii fetitei de 11 ani din judetul Dambovita, s-a sinucis , luni, anuntul fiind facut de Liviu Vasilescu, seful Politiei Romane, care a precizat ca informatia a fost primita de la autoritatile olandeze.