Politia Romana vine cu precizari in scandalul declansat de masina cu numere antiPSD

Politistii spun ca nu au luat masuri impotriva soferului pentru ca au asteptat clarificari de la autoritatile suedeze. Primul raspuns a venit in data de 20 iulie, dupa care a urmat un schimb de informatii."Este o premiera pentru tara noastra. S-au cerut autoritatilor din Suedia lamuriri cu privire la situatia juridica si a cadrului legal de circulatie a masinii in afara Suediei. Raspunsul a fost comunicat Politiei Romane, numerele sunt valabile doar pe teritoriul Suediei si nu pot fi folosite pe teritoriul altor state, decat cu acordul autoritatilor", a declarat, luni dupa-amiaza, Andrei Linta, seful Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala.El a explicat ca in Romania nu este permisa circulatia masinilor cu numere de inmatriculate alcatuite doar din litere, din cauza unei prevederi a Conventiei de la Viena."Conventia de la Viena prevede cum sunt numerele de inmatriculare, trebuie sa fie formate din litere si cifre. Numerele personalizate nu sunt permise in Romania. S-a preferat a nu fi luata nicio masura pana cand nu am primit raspuns de la autoritatile din Suedia. Politia se consulta cu autoritatile din alte tari prin institutiile de cooperare politieneasca, respectiv prin Interpol. Cand s-a stabilit ca nu are voie sa circule cu aceste numere a fost depistat in trafic, a fost oprit, a fost condus la politie", a completat acesta.Linta a adaugat ca soferul a mai fost oprit pe raza a 3 judete, respectiv Hunedoara, Dolj si Olt.La randul sau, Marian Badea, sef director adjunct al Directiei Rutiere din cadrul IGPR, a afirmat ca la momentul intrarii in tara, masina indeplinea toate conditiile, insa dupa schimbul de informatii cu autoritatile suedeze, s-a stabilit ca acesta nu are voie sa circule in Romania cu acel numar de inmatriculare. Acesta a evocat, de asemenea, Conventia de la Viena."Conventia de la Viena prevede ca numerele de inmatriculate trebuie prevazute fie cu cifre, fie cu litere si cifre, iar acest numar de inmatriculare era alcatuit doar din litere", a explicat Badea.Totusi, un jurnalist a atras atentia ca aceasta Conventie a fost modificata in 2016, cand a fost introdus un amendament depus de Belgia, care a vrut sa adauge si posibilitatea ca numerele de inmatriculare sa poata fi formate exclusiv din litere, ceea ce pana la acel moment era interzis.Amendamentul a intrat in vigoare in septembrie 2016, iar acum, pe site-ul ONU se gaseste formatul Conventiei de la Viena care cuprinde acest amendament.Intrebat direct despre modificarea Conventiei, in sensul permiterii numerelor de inmatriculare formate doar din litere, Andrei Linta a spus ca "Da, permite Conventia, insa statele pot sa nu permita circulatia masinilor cu astfel de numere de inmatriculare".Intrebati daca aceleasi masuri ar fi fost luate in cazul in care numarul de inamtriculare era "LOVE PSD", reprezentantii IGPR au evitat sa raspunda.Razvan Stefanescu, proprietarul faimosului Audi cu numar antiPSD, a intrat in tara pe la vama Nadlac in urma cu doua saptamani.Intre timp, el a circulat prin diverse colturi ale tarii, poposind si la Craiova, unde a platit prin SMS biletul de parcare fara sa intampine probleme, dar si in Teleorman, judetul care i-a dat tarii pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Carmen Dan.Barbatul a fost oprit in trafic de mai multe ori, insa agentii rutieri nu au avut ce-i face, pentru ca avea toate documentele in regula. Luni, insa, politistii din Capitala i-au luat lui Razvan Stefanescu permisul si placutele de inmatriculare ale masinii, informandu-l ca ii va fi intocmit dosar penal.Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis ca placutele de masina personalizate emise de Agentia Suedeza de Transport sunt valabile pentru calatoriile in Uniunea Europeana. Intr-un mesaj ulterior, Ambasada Suediei a adaugat ca este dreptul tarilor in care se afla masina sa decida daca ii permit sau nu sa circule.