Politia Romana vrea sa achizitioneze servicii de transport de aproape un milion de euro pentru infractorii extradati

Licitatia vizeaza cumpararea de "Servicii de transport aerian necesare insotirii cetatenilor extradati".Politia Romana are in vedere achizitia de servicii aeriene pentru destinatii precum Zurich (Elvetia), Varsovia (Polonia), Oslo (Norvegia), Monte Carlo (Monaco) si Minsk (Belaus).Contractul este impartit in loturi, iar numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant este 15.Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar achizitia implica incheierea unui acord-cadru.Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19 iulie.