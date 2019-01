Politia s-a autosesizat dupa ce protestul taximetristilor a blocat centrul Capitalei

Ziare.

com

Oamenii legii au demarat cercetari pentru infractiunea de impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice in cazul celor cateva zeci de taximetristi care protestau fata de transportul in regim de inchiriere cu sofer prin intermediul aplicatiilor electronice.Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, cauza se afla in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Anchetatorii urmeaza sa stabileasca cauzele si conditiile generatoare ale protestului, precum si a participatiei in acest caz, precizeaza sursa citata.Citeste si Doua proteste simultan in Piata Victoriei: "Fara ordonanta!" vs "Afara cu Uber din tara!" (Video)