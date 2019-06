Politia scoate toate radarele pe strazi. Viteza a ucis deja 118 romani in acest an

Ziare.

Pentru combaterea vitezei, politistii din intreaga tara fac o ampla actiune in urmatoarele trei zile."In primele 5 luni ale acestui an, viteza a generat 17% dintre accidentele rutiere grave inregistrate in tara noastra, ocupand locul trei in ierarhie, cu 470 accidente (cu 104 mai putine decat in perioada similara a anului trecut), soldate cu decesul a 118 persoane (cu 32 mai putine decat in perioada similara a anului trecut) si ranirea grava a altor 499 (cu 119 mai putine decat in perioada similara a anului trecut) ", a anuntat, vineri, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca, incepand de vineri, la nivelul intregii tari, Politia Romana deruleaza o actiune de prevenire a accidentelor rutiere.Timp de trei zile, toate radarele vor fi scoase pe sosele si autostrazi, pentru depistarea celor care depasesc viteza legala.Se vor folosi echipamentele video de supraveghere a traficului rutier si de masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospeciale si cinemometrele portabile model TruCAM.Pe langa acestea, se vor utiliza si aparatele etilotest, etilometru si drugtest, pentru depistarea si sanctionarea celor aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.