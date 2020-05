Politia va avea un sistem de recunoastere faciala de 4,7 milioane de lei - la ce va fi folosit

Ziare.

com

Acest sistem va realiza recunoasterea faciala a persoanelor dupa imaginile si fotografiile furnizate de diverse surse, precum camere de supraveghere si telefoane mobile, arata Profit.ro Acest sistem va fi livrat in termen de 250 de zile de firma Dataware Consulting, care a obtinut contractul in urma unei licitatii.Aceasta tehnologie va permite Politiei Romane sa includa aceasta metoda ca masura in combaterea si elucidarea cazurilor asociate furtului de identitate sau documentelor pierdute sau furate, precum si identificarea suspectilor care comit sau intentioneaza sa comita fapte de natura penala (terorism, infractiuni cu violenta etc.), dupa cum se arata in caietul de sarcini."Solutia va oferi functionalitati de cautare/verificare/comparare ale imaginilor faciale digitale din repository asociate cu cele provenite din diferite surse (CCTV, webcam, teleofane mobile, retele de socializare, ATM cam). Solutia va duce la imbunatatirea colectarii datelor/infirmatiilor si a instrumentelor de analiza a acestora in cadrul activitatilor informtiv-operative si de cercetare penala si la extinderea cooperarii si a actiunilor de prevenire si combatere a formelor de criminalitate grava si terorism", mai spune documentul.