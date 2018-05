Politist dat in consemn la frontiera dupa ce a fugit de procurori: A zis ca se duce sa-si ia telefonul din masina si dus a fost

Ziare.

Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj spun ca agentul Dorin Petcu, din cadrul IPJ Dolj, a fost chemat, vineri, pentru a fi audiat de procurorul de caz, intr-un dosar in care esteFaptele au fost comise in noaptea de 27 spre 28 iulie 2016, cand Petcu si alti politisti ar fi luat pe sus un craiovean, Ionut Boceanu, care a depus plangere in acest sens, l-ar fi introdus cu forta in masina, dus la sediul IPJ Dolj, l-ar fi batut si apoi amenintat sa nu depuna plangere.Dorin Petcu s-a prezentat la Parchet, dar a spus ca nu vorbeste decat in prezenta avocatului sau si ca merge la masina sa-si ia telefonul ca sa-l sune. Numai ca a urcat in masina si a disparut, fara sa mai raspunda la telefon."Agentul la care faceti referire nu a fost gasit", a declarat, sambata dimineata, purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru.Procurorii au emis mandat de aducere pe numele politistului, care s-a dat in executare la IPJ Dolj, au facut demersurile necesare pentru a fi dat in consemn la frontiera si urmeaza sa ceara Tribunalului Dolj arestarea in lipsa a acestuia.Ei facsa se adreseze IPJ Dolj sau Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj.